La stagione è iniziata da pochi mesi ma Fabio Paratici è già al lavoro per il mercato della prossima estate. Il dirigente della Juventus sta già studiando il piano per Nicolò Zaniolo, grande obiettivo dei bianconeri per il 2021/22. Nonostante i due gravi infortuni la Juve non ha mollato la presa sul classe '99 della Roma, vero e proprio pallino di Paratici. I bianconeri però dovranno fare i conti con la Roma, che non ha nessuna intenzione di lasciare andare il loro gioiellino.