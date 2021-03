In attesa di capire il futuro di Cristiano Ronaldo, la Juventus continua a monitorare i giovani in giro per il mondo per valutare se sono pronti per il grande salto: tra loro c'è anche Kaio Jorge, attaccante classe 2002 del Santos seguito da mesi, sul quale è piombata anche la Roma. In Brasile già lo considerano il nuovo Neymar, in questa stagione ha segnato 9 gol che hanno attirato l'attenzione dei giallorossi. La Juve lo studia da mesi, ma ora sulle sue tracce c'è anche la Roma.