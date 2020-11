David Alaba e il Bayern Monaco sono sempre più lontani. Sul difensore austriaco c'è l'interesse della Juventus, attirata dalla possibilità di prenderlo a parametro zero per la prossima stagione: Alaba è in scadenza col Bayern e ha respinto una proposta di rinnovo. La Juventus osserva la situazione alla finestra pronta ad approfittare dell'occasione. Paratici sta studiando davvero il colpo Alaba, e la Juve è pronta a fare una super offerta per il difensore austriaco.