E' tornata a vibrare energia positiva dalle parti della Continassa, con i bianconeri che si trovano a vivere in un clima analogo a quello di 3/4 stagioni fa, quando la Vecchia Signora dominava in Italia e tentava di farlo anche in Europa. E' chiaro però che per reggere il confronto con l'Inter per tutta la durata della stagione serviranno degli innesti sul mercato, soprattutto dopo la richiesta della Procura Federale di squalificare Pogba per i prossimi 4 anni. Proprio per questo,e profili finiti sulla lista di Giuntoli e Manna sono tanti.- In queste ultime ore però starebbe prendendo quota la candidatura di, trequartista classe 2003 in forza al Lione. Il club francese sta vivendo uno dei periodi più negativi della sua storia e rischia seriamente di retrocedere. Questo potrebbe rivelarsi un assist per i bianconeri, sia perchè difficilmente il calciatore prolungherà il suo contratto in scadenza a giugno 2025, ma anche e soprattutto perchè il club transalpino sarà costretto ad abbassare le pretese.- La valutazione attualmente si aggira attorno ai 35 milioni di euro, cifra non proibitiva per la Vecchia Signora, ma che a giugno prossimo potrebbe trovare le big di mezza Europa su Cherki e allora, il piano ideale è quello di anticipare i tempi. Ci proveranno Giuntoli e Manna già a gennaio,di euro, dopodiché la palla passerà in mano alla dirigenza del Lione.