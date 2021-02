2









Da un bianconero all'altro? Il Valencia rischia di farsi sfuggire la stellina sudcoreana Kang-In Lee, attaccante classe 2001 che ha già rifiutato diverse proposte del club per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Tra i club interessati al miglior giocatore del Mondiale Under 20 del 2019, secondo quando riporta Calciomercato.com c'è anche la Juventus, che osserva da lontano gli eventuali sviluppi per il prolungamento del contratto pronta a inserirsi in caso di opportunità. Paratici studia il colpo e sa di poter contare anche sull'appoggio di Jorge Mendes, agente, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo e amico del proprietario del Valencia Peter Lim.



LA POSIZIONE DEL VALENCIA - Negli ultimi anni il procuratore portoghese ha seguito da vicino il mercato degli spagnoli, e potrebbe fare da regista per un'operazione che porterebbe a Torino uno dei migliori giovani della sua generazione. Magari anche con un anno d'anticipo, perché se Lee dovesse continuare a respingere le proposte del Valencia, la società potrebbe anche venderlo in estate per non perderlo poi a parametro zero alla fine della prossima stagione. POCO SPAZIO - Il ragazzo è al Valencia dal 2011, quando a 10 anni ha superato brillantemente un provino per entrare nelle giovanili. Da lì, tutta la trafila fino all'arrivo in prima squadra: poca continuità e la voglia di cambiare aria per diventare protagonista, perché le qualità ci sono tutte. Per credere, basta vedere la gara di sabato scorso contro il Celta Vigo: mvp della partita e gli occhi della Juve puntati addosso. I bianconeri ci pensano e studiano l'affare, Kang-In Lee può arrivare in estate a prezzo di saldo o tra un anno addirittura a parametro zero.