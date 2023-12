Molti club europei si sono interessati al talento del Palmeiras, Luis Guilherme, che ha tutte le caratteristiche per sfondare anche nel calcio che conta.Tra questi, riferisce calciomercato.com, c'è anche la Juve, che lo hanno studiato e promosso. Il problema però è la forte concorrenza, in primis del Manchester City e a ruota di Chelsea, Bayern e Liverpool. In più, l'esterno offensivo brasiliano, non ancora 18enne, ha una clausola di 55 milioni e il Palmeiras non sembra intenzionato a fare sconti per privarsi di questo talento.