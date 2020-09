1









Federico Chiesa è un nome sempre d'attualità in casa Juve. Da un anno e mezzo i bianconeri sono sulle tracce dell'esterno viola e non hanno mai mollato la presa. Obiettivo concreto ma complicato da raggiungere: per poter provare l'affondo definitivo nell'ultima settimana di mercato, la Juve però dovrà prima vendere,come riporta Calciomercato.com. La risoluzione del contratto di Sami Khedira e la cessione di Douglas Costa sono passaggi fondamentali per poi andare su Chiesa. A queste due eventuali cessioni, poi, se ne potrebbe aggiungere un'altra tra De Sciglio, Rugani e altre possibili operazioni in uscita in base alle offerte che arriveranno. Situazioni che richiedono tempi lunghi, la Juve lo sa.



ACCORDI - Dall'altra parte, poi, bisogna trattare con la Fiorentina, che per far partire Chiesa vuole almeno 60 milioni di euro, anche con formule vantaggiose e pagamento a lungo termine, ma senza sconti. Nessun regalo da parte di Commisso, Paratici studia la soluzione migliore e lavora per trovare un accordo con il club viola. Quello con il giocatore non preoccupa, è già stato trovato un anno fa quando poi Commisso, appena arrivato a Firenze, bloccò tutto: tra la Juve e Chiesa c'era l'intesa per un contratto di cinque anni a poco più di 5 milioni d'ingaggio a stagione, cifre che più o meno verrebbero confermate anche stavolta. La Fiorentina non scende sotto i 60 milioni, Paratici ci pensa ma prima deve vendere. Il tempo stringe, l'operazione è complessa: la Juve non molla la presa su Chiesa.