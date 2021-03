In Svizzera lo paragonano a Gonzalo Higuain, in Italia è entrato nel mirino della Juventus: l'ultimo talento seguito dai bianconeri si chiama Nikolas Muci, un mese fa ha compiuto 18 anni e gioca nel Lugano. Italo-svizzero con mamma tedesca, con la squadra Under 18 - Team Ticino, così si chiamano le giovanili del club - ha totalizzato più gol che partite: 15 reti e 12 gare in questa stagione, dopo aver chiuso quella scorsa con 7 centri in 10 presenze. Un attaccante che in Svizzera hanno già etichettato come bomber, ha le movenze del Pipita e oltre alla Juve piace anche a diversi club tedeschi.



ASSE TORINO-LUGANO - I rapporti con il Lugano sono ottimi e la Juve ha spesso girato dei giovani in prestito al club svizzero: da Anastasios a Rossetti, passando per Vlasenko e Macek, attualmente ancora in Svizzera. Un paio d'anni fa, invece, il ds del Lugano Giovanni Manna è entrato nello staff di Paratici diventando prima direttore sportivo della Primavera bianconera e poi dell'Under 23. Potrebbe essere proprio lui, magari a intavolare la trattativa con il suo ex club.