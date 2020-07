24









Archiviata in fretta la brutta sconfitta contro il Milan, la Juventus è già con la testa alla gara di sabato con l'Atalanta per voltare subito pagina e riprendere il cammino verso lo scudetto. Intanto, la dirigenza lavora per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione: ufficializzato Arthur che sarà a disposizione di Sarri dal prossimo 1° settembre, tra i reparti da rinforzare ci sono quelle fasce dove Cuadrado e Alex Sandro sono stati costretti più volte agli straordinari.



LA PROPOSTA - E proprio il brasiliano potrebbe essere ceduto di fronte all'offerta giusta, anche se dopo gli interessamenti del Psg nei mesi scorsi non è arrivato più nulla. In entrata, alla Juve è stato proposto il profilo di David Alaba: esperienza da vendere e in uscita dal Bayern Monaco, gli agenti l'hanno offerto anche ai top club in Premier e in Liga. La Juve valuta e riflette, ma il giocatore sarebbe orientato a continuare la carriera in Spagna e i tedeschi non sono interessati a uno scambio con Alex Sandro. UN VICE - Se invece il brasiliano dovesse rimanere, serve comunque un esterno mancino come vice. Il Chelsea fa muro per Emerson Palmieri e di ottenere sconti non se ne parla, in più ci sarebbe anche la concorrenza dell'Inter che in questo momento è più avanti; Luca Pellegrini? Difficile. Più semplice che venga inserito in uno scambio per generare una plusvalenza: magari con il Napoli per arrivare a Milik. Tra i profili che piacciono c'è quello di Robin Gosens dell'Atalanta. A riportarlo è Calciomercato.com, secondo il quale il tedesco non ha un costo proibitivo e gli ottimi rapporti tra club possono aiutare l'operazione, dopo aver chiuso quelle di Kuluevski e Muratore tanto per citare le più fresche.



IL DUBBIO - Esterno sinistro nel centrocampo a cinque di Gasperini, da capire quanto Gosens possa essere già pronto per giocare a quattro dietro. Quello è l'unico dubbio che frena la dirigenza bianconera, ma con un lavoro come quello fatto con Cuadrado si potrebbe trasformare in un terzino di spinta sulla fascia opposta a quella del colombiano. La Juve lavora per rinforzarsi sulle fasce e studia le mosse future, si valuta Robin Gosens dell'Atalanta.