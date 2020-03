La Juventus è sempre attenta ai giovani talenti in circolazione per tutta Europa. Da tempo i bianconeri hanno messo gli occhi su Ferran Torres, vero e proprio talento del Valencia che sta incantando tutti. 6 gol e 7 assist in 35 partite per quello che sta diventando sempre più un punto fermo della squadra con l'allenatore Celades che per lui ha cambiato addirittura modulo passando al 4-4-2. Su Ferrano Torres hanno acceso i riflettori anche Real Madrid e Manchester United, ma lo spagnolo classe 2000 ha un contratto fino al 2023 col Valencia.