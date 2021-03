Dopo aver sfiorato Reynolds che la Juve avrebbe preso in sinergia con il Benevento, e invece è andato alla Roma, i bianconeri ci riprovano per un giocatore dell'MLS: secondo Tuttosport infatti i bianconeri avrebbero puntato il terzino destro dei Los Angeles Galaxy Julian Araujo, classe 2001, origini messicane e nazionale statunitense con cui ha fatto tutta la trafila nelle selezioni Under prima di salire in nazionale A. la Juve lo studia e riflette, dopo Reynolds occhi puntati su un altro giocatore dell'MLS.