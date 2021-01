La Juventus è sempre più vicina a Reynolds. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale i bianconeri prenderanno il terzino dei Dallas in sinergia con il Benevento: il giocatore ha il passaporto da extracomunitario per i quali la Juve non ha più slot liberi, così verrà preso dai giallorossi in prestito con obbligo di riscatto per poi mandarlo a Torino quando il giocatore sarà pronto per fare il grande salto. La Juve stringe per Reynolds, la sinergia non sarà con il Cagliari come sembrava in un primo momento ma con il Benevento.