L'infortunio di Pogba ha ridimensionato i piani e gli obiettivi di mercato della Juve che, ora deve per forza di cosa tornare ad investire a centrocampo per non restare scoperta in questo avvio di stagione. Così come per la corsia di destra, ricoperta si da Federico Chiesa, ma che è ancora alle prese con la guarigione dall'infortunio al crociato, con il rientro in campo previsto per novembre. Proprio per questo, Madama avrebbe giocato d'anticipo e potrebbe definire il prossimo colpo nelle ore successive.- Stiamo parlando di Filip, in'uscita dall'Eintracht Francoforte che valuta il suo cartellino sulla base di circa 15 milioni di euro. Cifra che è alla portata della Vecchia Signora, la quale spera di chiudere intorno ai 12 milioni. Nel frattempo, stando a quanto riportato da Sky Sport, i dirigenti della Continassa avrebbero fissato un incontro a Milano con l'entourage del giocatore nella mattinata di domani, dove potranno essere definiti gli ultimi dettagli, dopodichè