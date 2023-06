Nei giorni precedenti lasi è avvicinata in maniera sensibile all'esterno dell'Empoli Fabiano, che in realtà è finito nel mirino dei dirigenti della Continassa già dalla passata stagione. Questa volta peròper portare il gioiellino del club toscano all'ombra della Mole, conin bianconero.- Tuttavia, ci sarebbero delle condizioni da perfezionare affinchè avvenga la fumata bianca e il nodo principale sta nello sfoltire la rosa di Massimiliano Allegri, sia per monetizzare, ma anche per fare spazio. Uno soluzione potrebbe essere la cessione a titolo definitivo di Luca Pellegrini alla, che proprio in queste oredalla corsa per Parisi. Come riportato da La Repubblica però, i biancocelesti non avrebbero intenzione di riscattarlo alla cifra di 15 milioni di euro, richiedendo invece un