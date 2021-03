5









Il calcio, nel suo sviluppo, si sta arricchendo di diversi strumenti. Basti pensare a Pep Guardiola, che per affinare le tecniche di lavoro ha spinto per far entrare nello staff quattro astrofisici. Il calcio si muove verso nuove frontiere e da molti anni a questa parte si affida anche ai numeri. Che non potranno mai spiegare il tipico furore agonistico insito nello sport, ma talvolta offrono spunti di riflessione, evidenziano pregi e difetti di una squadra.



È ciò che ha fatto understat.com, sito di riferimento del settore, i cui dati sono stati riportati da Tuttosport. Dai gol attesi fino ai punti attesi, sono tanti i numeri analizzati per le prime sette squadre della nostra Serie A, tra cui la Juventus, su cui grava un dato allarmante: davanti alla porta spreca troppe occasioni. La squadra di Pirlo, infatti, è prima per gol attesi, avendo creato occasioni per potenziali 59 reti, più di Atalanta ed Inter che si assestano rispettivamente a 58 e 57. La realtà dice 54 reti realizzati dai bianconeri, 65 per Dea e nerazzurri. I numeri non spiegano tutto, ma spiegano molto e se all’insoddisfazione legata al gioco proposto da Pirlo, cresce il rammarico per le troppe occasioni sprecate. Benevento l'ultimo monito.



