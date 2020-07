La Juve punta dritta su Nicolò Zaniolo e in casa Roma scatta l'allarme. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l'addio della stellina ex Inter e Fiorentina è possibile per una cifra tra i 50 ed i 60 milioni di euro. Un prezzo importante ma la Juve non ha chiuso la porta all'assalto e, anzi, è pronta a giocarsi le sue carte per il centrocampista giallorosso che Paratici segue da tempo. ​I bianconeri ne riparleranno ad agosto con la Roma che non vorrebbe privarsi del suo talentino ma se costretta per motivazioni economiche non vorrebbe contropartite ma solo offerte cash.