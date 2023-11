La prima rete di Miretti in Serie A non solo ha consentito alla Juve di portare a casa 3 punti preziosi, ma ha generato una certa dose di ottimismo in tutto l'ambiente bianconero, che ora inizia a credere realmente al sogno scudetto. Un grande aiuto però servirà anche dal mercato, con la dirigenza della Continassa che sta continuando a lavorare arduamente per garantire un centrocampista di spessore a Massimiliano Allegri, che in meno di un mese ha perso prima Pogba e poi Fagioli.- Una delle soluzioni che al momento sembra essere la più fattibile è quella che porta al talento dell'Udinese, ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter nella passata sessione di mercato. Il giocatore serbo ha fatto sapere di accettare il trasferimento in bianconero già a gennaio e. Con il primo condivide la maglia della nazionale, con DV9, che a più riprese gli parla di Torino e della Juve. Con Yildiz, invece, ha in comune il suo passato in Germania, quando si affrontavano nelle giovanili, rispettivamente di Herta Berlino e Bayern Monaco.- Dunque, le premesse affinché l'operazione vada in porto sembrano esserci tutte, l'unico ostacolo è però rappresentato dal club friulano, chee proprio per questo, l'opzione più percorribile è quella di ingaggiare il giocatore a giugno prossimo.