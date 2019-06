Milinkovic-Savic o Pogba. Uno dei due vestirà la maglia della Juventus in estate e Fabio Paratici si è già mosso su entrambi i fronti. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la prima proposta realmente offerta dai bianconeri è stata di 60 milioni di euro garantiti alla Lazio, con eventuali bonus da aggiungere a completamento dell'operazione. Il presidente Lotito ha rifiutato con forza, rilanciando a condizioni più basse di un anno fa ma comunque molto più alte: 90 milioni. In tutto questo i bianconeri hanno iniziato a parlare anche con Raiola per cercare di riportare Pogba in Italia. Il giocatore gradisce l'idea di vestire ancora la maglia bianconera. Il mercato è appena iniziato...