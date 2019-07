Secondo quanto riporta La Repubblica, l'Inter è disposta a cedere Mauro Icardi per 40 milioni di euro. I bianconeri stanno insistendo per l'attaccante argentino tanto che nella giornata di martedì Fabio Paratici ha incontrato l'agente e moglie del calciatore Wanda Nara. Intanto Icardi andrà in ritiro con l'Inter nonostante Antonio Conte non abbia intenzione di allenarlo la prossima stagione. Sia lui che Marotta vogliono cederlo, la Juve però lo prende solo alle sue condizioni.