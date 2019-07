Un altro no di Gonzalo Higuain alla Roma. L'attaccante argentino è il primo obiettivo di Fonseca per rafforzare l'attacco ma come riporta Sky Sport, nelle ultime ore è arrivato un nuovo segnale di chiusura da parte del Pipita che non vuol neanche ascoltare le offerte di altre squadre. L'argentino vuole solo la Juve e non è disposto a parlare con altri club. La Roma insiste, la Juve è apertissima alla cessione ma Higuain blocca tutto. Per lui c'è solo la Juve.