La Juve, in attesa di scoprire quali saranno le decisioni della UEFA e di avere novità sul nuovo direttore sportivo, si muove per un obiettivo chiaro: arrivare a un nuovo centrocampista. Con l'addio di Adrien Rabiot, infatti, si fa sempre più vicino e nelle idee della società il nome che dovrà sostituirlo è chiaro: Davide. Perché il classe '99 del Sassuolo è ritenuto il profilo ideale per rinforzare la mediana: per caratteristiche tecniche, abile nella doppia fase, e perché futuribile anche in ottica di una possibile cessione futura. E l'incertezza attuale ha solo rallentato i piani, senza frenarli, tanto che la Juve mantiene contatti continui con il suo agente, al fine di mantenere una posizione di vantaggio nella corsa al centrocampista, comunque già agguerrita.- Le rivali ci sono, in Italia e all'estero, con l'amministratore neroverde Carnevali che tiene la porta aperta alla Premier League, in particolare al Brighton, dove sa che con Roberto De Zerbi potrebbe ricavare i 40 milioni di euro chiesti dal Sassuolo in maniera molto più semplice. Mentre in Italia ci sono Inter e Roma in corsa, la Juve, però, ad oggi è quella che spinge di più.