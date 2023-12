Lewis Ferguson, un perno del Bologna di Thiago Motta. Una mezzala che sa far gol, sa inserirsi ed essere sempre pericoloso, ma che corre con un mediano. Decisivo, incisivo, forte e capace di arrivare con quattro gol e tre assist in diciassette presenze in campionato. Numeri super visto che siamo solo a Natale, con Ferguson che ha intenzione di migliorare sempre di più. Così si è accesa la curiosità della Juventus con tanto di contatto diretto andato in scena tra l’agente del nazionale scozzese e Cristiano Giuntoli. Lewis è un nome nella lista della Vecchia Signora per la prossima estate.