LE 5 NOTIZIE DI OGGI

A distanza di 3 giorni dalla sconfitta con l'Inter, in casa Juve c'è un clima di malcontento generale, che deve essere interrotto nel minor tempo possibile. Lo sta provando a fare la società, sempre attiva sul mercato e che continua a spingere sul fronte. Il brasiliano è infatti il primo obiettivo del mercato estivo, con i dettagli dell'operazione che sarebbero già stati definiti tra le parti.Quello dell'attaccante della Lazio però non è l'unico nome che sta facendo discutere nell'ambiente bianconero, perchè nella giornata odierna anche quello di Toniè stato accostato alla Vecchia Signora. Così come stannp facendo discutere le situazioni riguardanti il futuro di , dove entrambi stanno avendo dei dubbi su cosa fare a giugno.