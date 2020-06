La Juve continua a seguire diverse piste. Il mercato dovrà essere creativo, certo, ma gli investimenti andranno ben ponderati. Per il centrocampo, al netto dell’impasse con il Barcellona per lo scambio Pjanic-Arthur, è il profilo di Aouar quello che più scalda gli animi in casa bianconera.



Il centrocampista del Lione piace da tempo. In corsa, oltre alla Juve, ci sono Psg e, soprattutto, Manchester City. Guardiola già la scorsa estate aveva provato ad assicurarsi il giocatore, senza riuscirci. Tornerà alla carica, e potrà mettere in campo la potenza di fuoco (economica) dei Citizens.



Fabio Paratici ha però un piano: forte della volontà del giocatore, che sarebbe ben felice di venire alla Juve, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il CFO bianconero proverà a convincere il Lione proponendo un prestito oneroso biennale, con obbligo di riscatto. Una formula creativa per rimandare a tempi migliori un investimento oneroso. Il prezzo post Covid di Aouar si aggira intorno ai 50 milioni di euro.