La Juve continua a lavorare per l'attaccante, per il suo numero 9. Tanti nomi, tra i quali spunta ancora quello di Dzeko, la cui trattativa è più viva che mai. Magari a costo di rivedere verso l'alto l'accordo raggiunto un paio di settimane fa per la cessione del bosniaco (10 milioni più 2 di bonus): qualcosa si muove a Napoli, la sola cessione (magari in Germania) di Cengiz Under non basterebbe, alla Roma può servire un sostegno economico maggiore.



LA MOSSA - Mentre Milik fa la sua parte arrivando se necessario allo scontro con il Napoli, un'ulteriore mossa della Juve è stata quella di contattare nuovamente l'entourage del giocatore polacco per ribadire la decisione di non puntare su di lui nemmeno in caso di ingaggio a parametro zero: come a dire, se non va a Roma sperando nella Juve, fa una scelta poco conveniente. Il tutto aspettando che anche Aurelio De Laurentiis possa rivedere, questa volta al ribasso, le proprie pretese. E nelle ultime 48 ore sono riprese spedite le trattative sull'asse Roma-Napoli per il polacco.



Lo scrive calciomercato.com.