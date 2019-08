Le cessioni potrebbero sbloccarsi grazie a Mario Mandzukic. Secondo quanto riporta la stampa tedesca, il centravanti croato avrebbe dato l'ok al trasferimento al Bayern Monaco, per un ritorno in grande stile cinque anni dopo l'ultima partita in maglia bavarese. Il trasferimento indirizzerebbe quindi il mercato in uscita della Juventus, attualmente ingolfato con tanti possibili partenti, ma poche certezze.