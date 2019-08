Mario Mandzukic lascerà la Juve entro la fine di questa finestra di mercato. Ne è convinto Il Corriere dello Sport che, nell’edizione odierna, parla di un nuovo incontro tra Fabio Paratici ed il Barcellona. La squadra spagnola non è l’unica ad avere ancora il mirino puntato sull’attaccante croato: in Germania ci sono Borussia Dortmund e Bayern Monca. Mandzukic, classe 1986, gradirebbe un ritorno in Bundesliga con la casacca rossa dei bavaresi ma, al momento, manca sempre qualcosa per poter dare l’accelerata decisiva all’affare. Il gioocatore, fedelissimo di Allegri, è rimasto in panchina nella prima partita di campionato che la Juve ha disputato a Parma. Per l'attaccante, sembrato tra i più estranei al neo progetto tecnico firmato Maurizio Sarri, sembra scaduto il tempo in maglia bianconera.