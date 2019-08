Adesso la Juve spera. Perché se Neymar e il Paris Saint Germain possono salutarsi anzitempo (il brasiliano non è stato convocato neanche per la prima partita di Ligue1 dei parigini), l'obiettivo numero uno di Leonardo è proprio Paulo Dybala. Il numero 10 della Juve attende da Stoccolma, dove oggi è impegnato per l'amichevole contro l'Atletico Madrid. Insomma, il futuro della Joya continua ad essere in bilico. Il campionato inglese sembrava essere facile preda per le mire economiche di Paratici, eppure alla fine può arrivare in 'soccorso' il Psg. Dai soldi di Neymar ai soldi per Dybala. Un giro che per la Juve vorrebbe dire puro ossigeno...