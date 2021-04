1









Tra i protagonisti del mercato c’è sicuramente Sergio Aguero, che a giungo lascerà il Manchester City dopo 10 anni di gol, trofei ed emozioni. La Juventus l’ha identificato come possibilità a parametro zero e la speranza di una possibile trattativa resta in piedi, perché il Barcellona non affonda. Infatti, stando a quanto riporta El Chiringuito, non ci sarebbe una trattativa definita tra il Kun e il Barça, che resterebbe comunque la meta preferita. In Inghilterra resta viva la candidatura del Chelsea.