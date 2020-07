Quello di Andrea Pinamonti è uno dei tanti giovani profili che sta seguendo la Juventus per il futuro. L'attaccante classe '99 è in prestito dall'Inter al Genoa che ha l'obbligo di riscatto fissato a 18 milioni con i nerazzurri che hanno il diritto di controriscatto a 19. La Juve lo segue con interesse anche se in questa stagione non ha trovato molto spazio, ma secondo La Gazzetta dello Sport l'Inter sta cercando una soluzione col Genoa perché "la paura di Marotta è quella che Pinamonti possa trasformarsi in uno Zaniolo bis e rafforzare quindi altre big".