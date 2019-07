La difesa sta dando sensazioni positive. E la Juve, nonostante i quattro gol subiti in due gare durante questo pazzo pre campionato, sta affinando l'intesa dei nuovi arrivati proprio lì dietro: De Ligt prima, Demiral poi stanno pian piano continuando il loro processo di ambientamento, togliendosi le loro discrete soddisfazioni. E se in termini di gruppo non si intravedono problemi, la folla attorno alle due posizioni da titolare può generare qualche grattacapo a Maurizio Sarri. Ah, chiaramente ad avercene di questi pensieri. Siamo sicuri che il tecnico bianconero sia ben felice di poter disporre di una simile scelta: dall'usato sicuro ai giovani fortissimi che avanzano, la Signora sarà sempre ben protetta. SU RUGANI - Il mercato però chiama. E' praticamente inevitabile. E racconta d'interessamenti feroci, come quello del Milan su Merih Demiral: al momento il turco resta, complice pure il problema di Chiellini. Poi c'è Rugani, che non ha intenzione di guardarsi attorno, ma che attorno a lui invece gli occhi si sono moltiplicati. Dall'Arsenal alla Roma, passando per l'Everton e un po' di club in giro per l'Europa. Al momento, da quanto filtra, non sarebbe ancora arrivata una proposta o un'offerta adatta alle richieste chiare della Juve, che non si schioda dai 40 milioni di partenza. Un'estate calda, ma Rugani sembra sereno e al fresco, riparato dalla volontà di Sarri di puntare su di lui.