Ieri, il giorno seguente la squalifica di sette mesi, Nicolòsi è allenato regolarmente alla Continassa. Il giocatore ha anche cominciato il suo percorso di recupero con uno psicologo per i problemi legati alla ludopatia. Come riferisce SkySport la società gli è vicina e lo sta supportando. Se oggi dovesse arrivare il dispositivo della FIGC per confermare la squalifica, Fagioli tornerebbe a disposizione di Allegri per l’ultima partita di campionato: Juve Monza del 26 maggio 2024.