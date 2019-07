Il futuro di Joao Cancelo resta tutto da definire. L'unico dettaglio che appare ormai evidente è che Maurizio Sarri non stravede per lui e lo ha messo sulla lista dei partenti per l'estate di mercato. Secondo quanto riportato da Marca in Spagna, c'è un'ottima notizia per la Juventus a riguardo: tra Manchester City e Bayern Monaco, che lo hanno seguito in quest'ordine, si può scatenare un'asta di mercato. I Citizens si sono spinti fino a 54 milioni di euro, ma i bianconeri ne chiedono almeno 60. Palla al Bayern, dunque.