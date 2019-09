Aaron Ramsey viaggia a grandi passi verso la prima convocazione ufficiale con la Juventus. Arrivato a parametro zero dall'Arsenal in estate, il centrocampista gallese ha vissuto fin qui preda dei propri costanti problemi fisici, dapprima muscolari e poi di lombalgia, e non ha ancora potuto ricevere la chiamata di Maurizio Sarri, né contro il Parma all'esordio né per la grande sfida contro il Napoli. Ramsey non molla, però. Corre veloce in allenamento e, nella partitella a ranghi misti con i giovani di Under 23 e Under 19, ha anche lasciato il segno con un tocco ravvicinato, nel 3-0 dei suoi firmato anche dalla doppietta del talento Erik Gerbi.



UN GOL PER SARRI - Un gol importante, per quanto dall'importanza relativo. Per il morale di Ramsey, ma anche perché arrivato direttamente sotto gli occhi di Maurizio Sarri, che per il secondo giorno consecutivo ha diretto parte dell'allenamento al Training Center della Continassa. In attesa del ritorno dei Nazionali e del prossimo impegno dei bianconeri in casa della Fiorentina, il gallese accelera. La condizione fisica non è ancora ideale, ma la qualità proprio non manca. Sarri osserva e spera, visto che Ramsey ha "tolto" uno dei posti nella lista per la Champions League nonostante una tenuta fisica ancora da valutare. La scelta, però, non è un azzardo: se gli infortuni lo lasceranno in pace, il gallese è pronto a segnare e far segnare gol a ripetizione. E, come ovvio che sia, non soltanto in allenamento.