Giorgio Chiellini non ci sarà, Mattia De Sciglio resta in dubbio: questa la situazione degli infortunati dell'ultima ora in casa Juventus in vista del rientro dopo la sosta per le Nazionali, il prossimo 15 settembre contro la Fiorentina. Dovrebbe esserci, però, Aaron Ramsey, per la prima chiamata nei convocati di Maurizio Sarri, che potrebbe anche concedergli qualche minuto di partita per l'esordio. Ramsey al lavoro, la Juventus lo aspetta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.