Il Real Madrid vuole N'Golo Kanté. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, i Blancos avrebbero messo nel mirino il forte centrocampista del Chelsea, su esplicita richiesta di Zinedine Zidane. Sarebbe un'ottima notizia per la Juventus, in ottica Paul Pogba. Se il Real dovesse acquistare Kanté, i bianconeri avrebbero la strada spianata per il ritorno del francese a Torino.