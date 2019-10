Segnali positivi dall'infermeria della Juve. Piano piano le varie situazioni problematiche stanno trovando soluzione. Da Ramsey a Douglas Costa, passando per De Sciglio e Danilo: tutte le novità sui tempi di recupero dagli infortuni dei bianconeri.



RAMSEY - Aaron è partito con la sua nazionale, ma non ha giocato neanche un minuto. Di più, non si è seduto neppure in panchina. A riposo, precauzionale, per non correre alcun rischio, in accordo con la Juve. Il problema all'adduttore non si può sottovalutare, seppur non ritenuto grave. La speranza dello staff medico bianconero è di recuperare il centrocampista, rientrato alla Continassa, per sabato sera, contro il Bologna. Anche solo averlo a disposizione sarebbe un ottimo segnale in vista delle prossime importanti partite, a partire da quella in Champions contro la Lokomotiv Mosca.



DOUGLAS COSTA - Il brasiliano scalpita, è oramai pronto. Manca sempre meno al suo rientro, è alle spalle il lo stop muscolare che lo ha messo fuori uso nel momento migliore, nei primi minuti della sfida tra Fiorentina e Juve. Ieri lo stesso Douglas tramite i social si è detto pronto, lo staff medico bianconero invece dovrebbe far slittare il suo rientro alla prossima settimana. Il diktat è chiaro: nessun rischio inutile.



DE SCIGLIO E DANILO - I due terzini destri sono vicinissimi al rientro. Smaltiti i rispettivi guai fisici, la Juve spera di recuperarli già per il weekend, complice il rientro all'ultimo minuto di Cuadrado dopo gli impegni con la Colombia. Altrimenti, con ogni probabilità almeno uno dei due sarà a disposizione per la sfida alla Lokomotiv Mosca.