Cambia allenatore, cambia dirigenza, ma Manuel Locatelli resta sempre un obiettivo della Juventus. Quest’estate potrebbe essere quella giusta per l’affondo decisivo. Stando a quanto riporta il Corriere di Torino, il centrocampista avrebbe chiesto al Sassuolo di trovare una soluzione per accontentarlo, visto che la sua valutazione resta sempre intorno ai 35-40 milioni di euro. Ha già rifiutato delle proposte reali come quella dello Shakhtar del suo ex tecnico De Zerbi, perché vuole la Juventus.