Latorna a vincere dopo il passo falso del turno precedente contro l'Atalanta, che aveva fatto perdere terreno in classifica rispetto alle due milanesi. Intendiamoci, non che sia scontato vincere a Bergamo, ma l'atteggiamento che si era visto da parte della squadra di Allegri aveva lasciato a desiderare. Contro il Torino, invece, si è vista un carattere totalmente differente, aggressivo in ogni zona del campo e fino all'ultimo secondo del match, quello che tutto lo Stadium cercava da tempo e che ieri ha esaltato.- Punti fondamentali anche per due motivi: il primo sta nel fatto che arrivare alla sosta a 4 punti dalla vetta fa vivere le prossime due settimane in clima più sereno dalle parti della Continassa. L'altra e non meno importante, è che al rientro ci sarà subito, che potrebbe essere un primo tassello importante di quella che sarà la lotta scudetto. Già, perchè in caso di vittoria, la Juve si porterebbe ad un solo punto di distacco dalla squadra di Pioli, ma in caso contrario, i rossoneri potrebbero tentare la loro prima mini fuga dai bianconeri.- Sarà però il campo a parlare e qualche segnale lo ha già mandato nella sfida di ieri sera tra Genoa e Milan. I rossoneri sono si, riusciti a portare a casa una vittoria piuttosto discussa, ma sono al tempo stesso usciti con le 'ossa rotta' in virtù di quello che sarà il big match contro Madama., infatti, non prenderanno parte alla super sfida di San Siro a causa delle squalifiche maturate ieri sera che gli proibiranno di scendere in campo. Questo si rivela un assist al bacio per la Juve, che ora può contare su un, dato che si parla di due colonne portanti del Milan.