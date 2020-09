1









Suarez congelato, Dzeko in stand-by. E ora? L'uruguaiano è stato sostanzialmente liberato dalla Juve per via dello scarso ottimismo in merito all'arrivo imminente del passaporto, mentre il bosniaco è al centro del intreccio Milik-Roma-Napoli che non trova una risoluzione. Così, secondo il CorSport, in gran segreto Fabio Paratici sta preparando il piano B per l'attacco della Juve. Se saltasse Dzeko in bianconero per via di Milik, ci sarebbe già nel mirino un'altra punta top secret.