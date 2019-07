Clacson che si sentirebbe a chilometri di distanza, perché la Juve ha fretta di chiudere. L'obiettivo vero è Romelu Lukaku, il pallino dell'Inter che si è fatto promesso sposo della Juventus. Che pazzo mercato. L'attaccante belga, come racconta La Gazzetta Sportiva in edicola, deciderà presto il suo futuro. Juve contro Inter, con i bianconeri ora leggermente più avanti. E il motivo è semplice: si ragiona su uno scambio con Paulo Dybala. IL NODO - E proprio Dybala è il nodo dell'intera questione. Sarri lo considera un falso 9. Il mercato resta però in primo piano: il Tottenham e il Psg hanno bussato alla porta della Juve. Ma la Joya preferisce lo United e il fascino di Manchester. Soprattutto, la possibilità di essere subito importante in una squadra storica (e con interessi - sponsor - in comune). Qualcosa si muove, insomma. Ed è Lukaku in direzione Juve.