La sfida di mercato traperè entrata nel vivo. Il giovane talento classe 2002 in forza al Santos nei giorni scorsi sembrava destinato a vestire la maglia del Milan, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset la Juventus avrebbe effettuato unnelle ultime ore. La trattativa tra il club bianconero e il Santos non sarebbe comunque ancora così vicina alla conclusione, ma Cherubini e Nedved non vogliono lasciarsi sfuggire il giovane brasiliano. Kaio Jorge sarebbe la pedina ideale per completare il reparto offensivo di Allegri in caso di permanenza di CR7. Se il cinque volte Pallone d'Oro dovesse invece lasciare Torino, ecco che la Juventus andrebbe alla ricerca di un attaccante affermato.