Lo vedi dal tocco che è un giocatore diverso dagli altri. Lo è sempre stato. Non è un caso che Guardiola decise di trascinarlo via dalla Cantera per fargli fare le prime esperienze in prima squadra. Thiago Alcantara, il figlio di Mazinho, è uno dei migliori interpreti del suo ruolo, ma a Monaco di Baviera non ha mai raggiunto realmente quella continuità che uno della sua caratura meriterebbe. "Perché non portarlo alla Juve?" avrà pensato Paratici. Così sia: stando a quanto riportato da Tuttosport, le prime pedine sono state mosse per provare a portare il nazionale spagnolo a Torino. Ma aspetto più importante sarebbe quello di inserire nella trattativa Emre Can, cercando di accontentare così le volontà sia dei giocatori, che vorrebbero cambiare aria, sia delle due squadre, che avrebbero bisogno di pedine più funzionali ai propri schemi. Ci saranno risvolti interessanti.