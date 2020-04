1









Leroy Sané è uno dei sogni della Juventus alla ricerca dell'uomo immagine del futuro per il post Ronaldo. Esterno d'attacco del Manchester City, classe '96. Su Sané c'è anche il Bayern Monaco, come conferma anche l'agente Dair Smoljan ai microfoni della Bild: "Da ora in poi abbiamo ufficialmente il mandato per curare gli interessi di Leroy Sané e possiamo condurre le trattative. Il Bayern è l'unico club in Germania che Leroy considera adatto a lui, perché crede che abbia le possibilità di vincere la Champions League, il suo grande obiettivo”.