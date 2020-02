Jadon Sancho lascerà il Borussia Dortmund dopo i rapporti incrinati degli ultimi mesi tra l'attaccante inglese e il club tedesco. A riportarlo è Sky Sport Deutschland,. Sancho è uno dei nomi nella testa di Fabio Paratici per l'eventuale dopo Cristiano Ronaldo, ma in pole per il giocatore c'è il Manchester United: i Red Devils hanno già portato avanti contatti approfonditi con i gialloneri per anticipare la concorrenza. Per lasciarlo partire il Dortmund vuole almeno 100 milioni di euro, ma l'impressione è che facendo leva sulla volontà del giocatore di cambiare aria si possa portare via anche a meno