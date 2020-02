La Juve pensa già alle operazioni per la prossima stagione e secondo Tuttosport è davvero Paul Pogba il grande sogno della società bianconera. Eventualmente sarebbe un'operazione che nelle casse bianconere complessivamente inciderebbe non meno di 250 milioni di euro a bilancio fra costo del cartellino e ingaggio del giocatore. Il centrocampista del Manchester United ha già fatto sapere da tempo di voler cambiare aria per la prossima stagione e l'agente Mino Raiola sta lavorando per un suo possibile ritorno alla Juve, dove Fabio Paratici lo riaccoglierebbe a braccia aperte