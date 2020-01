Tra i grandi sogni della Juventus per il dopo Cristiano Ronaldo c'è anche il brasiliano Neymar, già in estate accostato ai bianconeri. Il giocatore è stato al centro di una lunga telenovela tra Psg e Barcellona, per poi rimanere in Francia. In queste settimane Leonardo sta trattando il rinnovo con l'entourage del giocatore che, secondo Le Parisien, ha comunicato la volontà di voler rimanere al Psg.