Rigiocare insieme a Messi. Questo è il grande sogno di Neymar, che sta mandando messaggi al Barcellona per tornare in Spagna. I contatti in realtà vanno avanti dall'estate scorsa, quando il brasiliano aveva fatto sapere di non voler rimanere a Parigi ma il suo nome era stato accostato anche alla Juventus. I bianconeri stanno cercando un giocatore di profilo internazionale per quando Cristiano Ronaldo lascerà l'Italia. Un sostituto all'altezza, insomma. E Neymar è proprio uno dei profili che scaldano i tifosi e piacciono al club, ma il desiderio del brasiliano, secondo Sport, è quello di tornare al Barça.