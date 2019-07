La Juventus continua a sognare Neymar. L'attaccante brasiliano, però, è finito pure nel mirino del Barcellona che farebbe carte false per riportarlo al Nou Camp. Secondo i media francesi le prossime settimane saranno quelle decisive per il futuro di O'Ney che Leonardo ha di fatto messo sul mercato. Ingaggio e costo del cartellino sono ovviamente gli ostacoli più duri per il suo arrivo a Torino ma l'addio alla Juve di Dybala fa sognare i tifosi bianconeri che sperano in un altro colpo galattico, un anno dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo.