Kylian Mbappé scuote la testa, non vuole rinnovare col Psg l'attuale contratto in scadenza nel 2022. E la Juve ci spera: l'attaccante è il grande sogno della dirigenza bianconera per il dopo Cristiano Ronaldo, su Mbappé c'è da tempo anche il Real Madrid che prepara l'assalto. Il Psg vorrebbe trattenerlo ma, secondo quanto riporta Marca, il giocatore ha rifiutato un rinnovo da 25 milioni a stagione fino al 2025.